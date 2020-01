Ökokonto für Haan : Haan sorgt für Waldausgleich – in Mettmann

Haan Für mehrere Bauvorhaben greift die Stadt in den Waldbestand ein. Doch statt neu zu pflanzen, kauft sie „Ökopunkte“.

Vermutlich im kommenden Jahr soll die Kindertagesstätte an Erikaweg fertig werden. Dabei wird auch das Außengelände erweitert. Davon betroffen ist aber auch ein 427 Quadratmeter großer Waldbestand an der Ohligser Straße. Da dies ein Eingriff in ein kleines Waldgebiet ist, muss die Stadt eigentlich für einen Ausgleich sorgen. Will, aber kann sie nach eigener Aussage so ohne Weiteres nicht. Denn laut Verwaltung gibt es keine adäquaten Waldflächen zur Aufforstung in Haan. Der Landesbetrieb Wald und Holz fordert sogar eine doppelt so große Ersatzfläche, da durch das Vorhaben am Erikaweg auch die angrenzenden Waldflächen beeinträchtigt werden. Eine Alternative bietet eine Aufforstung in der Nachbarstadt Mettmann.