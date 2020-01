Haan : Erfolgsrezept passt – Sommer 2020 kann kommen

Schon um 8.30 Uhr morgens nehmen die ersten Gäste Platz am Haaner Strand auf dem Neuen Markt.280 Quadratmeter Liegefläche mit Liegestühlen laden ein. Foto: Guido Kraut/Guido Kraut (Archiv)

Haan Seit 2007 begeistert der Haaner Sommer mit seinem „Strand im Häusermeer“ die Besucher. Ein Rückblick und Ausblick.

Die Uhr zählt Sekunde für Sekunde herunter: Wer am gestrigen Sonntag die Internet-Seite des „Haaner Sommer“ besuchte, fand noch 166 Tage plus der dazugehörigen Stunden, Minuten und Sekunden auf der Anzeige – natürlich in permanenter Veränderung.