Umwelt : Illegaler Müll ebbt nicht ab – neuer Fund in Gruiten

Illegaler Müll ebbt nicht ab – neuer Fund in Gruiten

Für Naturschutzwart Hans-Joachim Friebe hat das Neue Jahr begonnen, wie das alte zu Ende ging: mit rücksichtslosen Müllferkeln.

Das Jahr 2020 war noch keine drei Tage alt – da hatte Hans-Joachim Friebe schon wieder den ersten Einsatz: Der ehrenamtliche Naturschutzwart in Diensten der Unteren Landschaftsbehörde wurde alarmiert, weil an einer Eisenbahn-Unterführung zwischen Gruiten und dem Bahnhof Wuppertal-Vohwinkel Umweltferkel wieder einmal kiloweise Müll losgeworden waren.

Ende November wurde eine Lastwagenladung Bauschutt in einem Waldstück nahe der Grube 7 abgekippt: Besondere Wendung bei den Ermittlungen – der mutmaßliche Umweltsünder hatte zwischen Fliesen und anderem Bauschutt auch eine Lieferquittung mit seiner Adresse zurückgelassen.

Im Dezember entdeckte Gruitens Landschaftswächter Friebe einen erneuten Umweltfrevel: Spaziergänger hatten wenige Tage vor Weihnachten im Bereich des Pavillons am Wanderparkplatz Hermgesberg Autoreifen entdeckt und Friebe über ihren Fund informiert. Doch statt der gemeldeten zwölf Reifen fand er am Morgen darauf 35 Stück, zehn davon noch auf Felgen. Ein zufällig vorbeikommender Mitarbeiter des städtischen Bauhofes half Friebe bei der Bergung der Reifen und brachte den Fund später zur Entsorgung – die übrigens von allen Gebührenzahlern finanziert werden muss. Auf einigen Reifen sei mit Kreide das Wort „König“ notiert gewesen, berichtete Friebe. Auch hier ein Hinweis auf einen möglichen Verursacher?

Zwischen den Jahren hatte der ehrenamtliche Umweltschützer ebenfalls keine Ruhe. Da stellten zum einen noch unbekannte Täter rund 30 Kanister mit einer zunächst nicht näher identifizierbaren Flüssigkeit in einem Gebüsch ab.

Friebe ist kein Einzelkämpfer: Die Naturschutzwacht besteht aus 22 Mitgliedern, die ehrenamtlich als Außendienstler für den Kreis tätig sind. Sie informieren Behörden über Veränderungen in der Landschaft, arbeiten darauf hin, Schäden von der Natur abzuwenden, und klären über Landschaftspflege auf. Ihr Augenmerk liegt auf umweltgefährdenden Eingriffen wie Baumaßnahmen, Rodung und Müllablagerung.

Doch das ist nicht immer ganz einfach, wie Hans-Joachim Friebe berichtet. Denn bisweilen seien es die Behörden selbst, die fragwürdigen Umgang mit der Umwelt an den Tag legten.

Beispiel: die Müllbeseitigung an den Fahrbahnrändern und auf Grünstreifen.„Sicher: Vieles ist aus Autofenstern geflogen“, räumt er ein. Fast mehr als die Gedankenlosigkeit, mit der sich manche Zeitgenossen ihres Wohlstandsmülls entledigen, ärgert ihn jedoch manchmal das Vorgehen des öffentlichen Dienstes. Denn bei Mäharbeiten des Landesbetriebes Straßen NRW am Straßenrand werde regelmäßig liegengebliebener Müll geschreddert und zu Kleinteilen verarbeitet.

Gerade bei Plastikflaschen sei dies fatal, bemängelt Friebe: „Die winzigen Teilchen werden dann beim nächsten Regenguss den Abhang hinunter und im schlimmsten Fall in den benachbarten Bach gespült.“

So etwas sei typisches Menschenwerk, kritisiert der Aktivist aus Gruiten. Das scheinbar so geniale Schreddern spare zwar den zweiten Mitarbeiter ein, der früher immer vor der Mähmaschine gegangen war, um größere Gegenstände wie etwa Plastikflaschen mit einer Zange aufzuheben und in einen Müllsack zu stopfen. Der Effekt sei jedoch: Plastikteile gelangen ins Wasser und belasten die Umwelt.