Haan : Arbeitslosenzahl bleibt im Dezember stabil

Karl Tymister ist Chef der Agentur für Arbeit Mettman. Foto: Agentur für Arbeit Mettmann

Haan Die Arbeitslosenquote in Hilden und Haan ist gegenüber dem Vorjahr von 5,2 auf 5,3 Prozent angestiegen.

Kaum Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt in Hilden und Haan: In der Agentur für Arbeit Hilden, die auch für die Gartenstadt zuständig ist, sind derzeit 2480 Menschen arbeitslos, das sind zwölf mehr als im November und 28 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote bleibt damit auf 5,3 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,2 Prozent – also gibt es auch im Jahresvergleich so gut wie keine Veränderungen.

„Der Arbeitsmarkt geht stabil in das neue Jahrzehnt“, merkt Karl Tymister, Chef der Agentur für Arbeit Mettmann, zu den Zahlen an. Aktuell seien fünf Arbeitslose weniger registriert, weil in den Städten des Kreises nur kleine Zu- oder Abnahmen zu verzeichnen seien, betonte er. Das sei auch genauso vorhergesagt worden: „Erst im Januar erwarten wir die saisontypisch steigende Arbeitslosigkeit.“

Im Dezember waren im Kreis Mettmann 14.467 Personen arbeitslos gemeldet, 14.472 waren es im November. Also ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vormonat – ein leichter Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr: 409 Personen beziehungsweise 2,9 Prozent mehr als vor einem Jahr weist die aktuelle Statistik aus. Die Arbeitslosenquote bleibt auf Kreisebene wie im November bei 5,5 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,4 Prozent.

Hier noch einige Ergebnisse aus anderen Geschäftsstellen im Kreis, die überall ähnlich ausfallen:

Langenfeld (Gemeinden Langenfeld und Monheim) Dort sind aktuell 2720 Menschen arbeitslos, das sind 15 mehr als im November, aber 126 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote bleibt auf 5,0 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 5,2 Prozent.

Mettmann (Mettmann und Erkrath) 2574 Menschen sind hier arbeitslos gemeldet, 40 weniger als im November, aber 168 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sinkt von 6,1 Prozent im November auf aktuell 6,0 Prozent. Im gleichen Monat des vergangenen Jahres lag die Quote bei 5,7 Prozent.