Haan : Feiertagsabfuhr: Nicht jede Tonne stand an der Straße

Haan Alle Jahre wieder – stehen einige Zeitgenossen vor einem Müllproblem: Sie haben die geänderten Abfuhrzeiten zu Weihnachten und Neujahr nicht mitbekommen und nun eine volle Mülltonne zu Hause herumstehen.

Auch in der jetzt abgelaufenen Festtags-Aneinanderreihung hat Weihnachten in Haan wieder einen besonderen Platz in der Statistik der nicht zur Abholung bereit gestellten Müllgefäße inne, wie eine Sprecherin des Abfuhr-Unternehmens Awista jetzt auf Anfrage bestätigte: „Manche kommen einfach nicht damit zurecht, wenn es sich um zwei aufeinander folgende Feiertage handelt“, sagte sie: „Wir leeren dann sowohl einen Tag vor, als auch nach den Feiertagen.“ Das Phänomen sei in jedem Jahr gleich: „Wir informieren mit Presseerklärungen, Abfallkalender und im Internet – und doch bekommen es immer wieder Leute nicht mit“, sagt die Awista-Sprecherin.