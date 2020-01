Ausweichquartier gefunden : „Smart help“ findet ein Quartier

Haan Jung und Alt unter einem Dach: Nach längerer Pause gibt es am Mittwoch, 8. Januar,von 15 bis 18 Uhr wieder Smart Help. Bei diesem Service-Angebot können Senioren Hilfe bekommen, der technischen Tücken ihrer Mobiltelefone Herr zu werden.

Diesmal bieten Haaner Jugendliche ihr Expertenwissen gemeinsam mit dem Seniorennetzwerk „Wir sind Haan“ in den Räumen der Knösterstube an, dem Reparaturcafé in Haan. Das hat seine Räumlichkeiten quasi als Asyl angeboten, bis ein neues Domizil für Smart Help etabliert ist. Wegen der Schließung des JugendCafés JuCa hatte Smart Help eine Weile nicht angeboten werden können.