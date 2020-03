Haan : Haaner spricht im „Nachtcafe“ zum Germanwings-Absturz

Denkmal für die Opfer des Gemanwings-Absturzes in La Vernet (Frankreich). Foto: dpa

Haan Klaus Radner verlor bei der Katastrophe vor fünf Jahren Tochter, Schwiegersohn und Enkelkind.

Manchmal liegen jedoch Welten zwischen gefühlter Gerechtigkeit und gefällten Gerichtsurteilen. Darüber spricht der Fernsehmoderator Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im „Nachtcafé des Südwest-Rundfunks: „Sehnsucht nach Gerechtigkeit“ heißt es am Freitag, 6. März, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.

Unter den Gästen ist Klaus Radner aus Haan. Er verlor beim Germanwings-Absturz am 24. März 2015 seine Tochter Maria, den Schwiegersohn und das damals anderthalbjährige Enkelkind. Die Tochter, eine erfolgreiche Opernsängerin hatte in Barcelona in Richard Wagners „Siegfried“ gesungen und befand sich mit der Familie auf dem Rückflug nach Hause.