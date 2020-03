Musik : Rockin’ Rooster Club stellt Programm für März vor

Die Band "Food for the Monkeys", sechsköpfige Akustik Band aus Dormagen. Foto: Food for the Monkeys

Auf den Tag genau fünf Jahre nach dem ersten Konzert im Rockin’ Rooster-Club an der Dieselstraße 5 heißt es am Samstag, 14. März, „3 Bands on stage“. Einlass ist um 19.30 Uhr, der Eintritt frei.

Diesmal treten auf: „Food For The Monkeys“, eine sechsköpfige Akustik-Band aus Dormagen. Außerdem „Vahit & Friends“, ein musikalisches Projekt aus Köln. Und schließlich „Stairway To The River“, ein Trio aus Düsseldorf; diese Gruppe ist durch mehrere Auftritte im RRC schon bekannt.

Am Freitag, 20. März, darf endlich wieder gejammt werden beim „Jammin´ Rooster“ an der Dieselstraße. Equipment ist vorhanden. Künstler und interessierte Gäste sind willkommen. Der Einlass ist um 19.30 Uhr, der Eintritt frei.

Nur einen Tag später, am Samstag, 21. März, öffnet der Rooster zum geselligen Beisammensein, zum Musik hören und netter Unterhaltung bei einem gut gekühlten Getränk.