Haan : Kulturring besucht die Elbphilharmonie in Hamburg

Haan Nach Hamburg fährt der Kulturring mit dem Kulturbus. Dort besuchen die Teilnehmer unter anderem die Elbphilharmonie.

(RP) Der Kulturring Haan lädt Kulturinteressierte zu einer dreitägigen Konzertreise nach Hamburg ein. Eine Stadt- und eine Hafenrundfahrt gehören ebenso dazu wie ein Konzertbesuch in der Elbphilharmonie. Am Sonntagmorgen, 24. Mai, geht es mit dem Kulturbus los, und gleich nach dem Einchecken steht die Stadtrundfahrt an. Am Montag erwartet die Teilnehmer die Hafenrundfahrt sowie ein Schiffstransfer zu den Landungsbrücken. Höhepunkt ist am Abend der Konzertbesuch in der Elbphilharmonie. Im Großen Saal werden das Leipziger Kammerorchester, der Kammerchor der Hochschule für Musik Freiburg sowie Sokkelund Sangkor aus Kopenhagen erwartet. Das Programm: J. C. F. Bach, Sinfonie c dur; L. v. Beethoven, 1. Sinfonie; W.A. Mozart, Requiem.