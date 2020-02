Haan : Corina Bob: „Ballett ist für die Bühne gemacht“

Corina Bob hat sich mit ihrer Ballettschule einen Traum erfüllt. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan An der Wadanowwa-Schule in Rumänien lernte sie ab 1979 das klassische Ballett von der Pike auf. Jahrelang tanzte sie im Ensemble des Nationaltheaters ihrer Heimatstadt Klausenburg. Anfang 2001 übernahm Corina Bob (Jahrgang 1970) die Haaner Ballettschule Quack in Unterhaan als Inhaberin.

Corina Bob, ausgebildet als Ballett-Pädagogin, unterrichtete bereits seit Mitte der 90er-Jahre in der Schule Am Kauerbusch. Einige Zeit nach der Übernahme zog sie mit ihrer Ballettschule in die Stadtmitte um, in Räume an der Ellscheider Straße 36.

Musik und Theater liegen Corina Bob im Blut: Ihre Mutter war Opernsängerin am Nationaltheater. Als Neunjährige begann Corina mit dem Tanzen; auch ihre Schwester ist Ballett-Tänzerin. Von 1988 bis 1993 war Corina Bob mit Ballett-Ensembles auch auf Tournee. Dann blieb sie in Köln hängen. Dort besuchte sie die Akademie und vervollkommnete ihre Ausbildung in den Bereichen Modern Dance und Jazztanz. In dieser Zeit tanzte sie auch an Theatern in Düsseldorf, Köln und Gelsenkirchen. Dazu begann sie, in Köln und Umgebung Ballett zu unterrichten. Über Bekannte kam Corina Bob in Kontakt zur Haaner Ballettmeisterin.