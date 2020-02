Stadtverwaltung : Stadtrat wählt Annette Herz einstimmig zur neuen Beigeordneten

Die neue Beigeordnete Annette Herz wird ihre neue Stelle in der Haaner Stadtverwaltung am 1. April 2020 antreten. Die verheiratete Mutter dreier erwachsener Kinder wurde von den Ratsmitgliedern für die Dauer von acht Jahren zurBeigeordnete gewählt. Sie gehört keiner Partei an. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Haaner Rat sprach der Kreisoberverwaltungsrätin am Mittwochabend einstimmig das Vertrauen aus.

„Ich komme nicht nur in friedlicher, sondern in bester Absicht“, sagte die parteilose Herz Mittwochabend, als sie sich dem gesamten Rat und der Öffentlichkeit offiziell vorstellte. Es komme selten vor, dass sie eine Stellenanzeige so sehr „anspringe“ wie die der Stadt Haan bei der Suche nach einer neuen Beigeordneten. Dadurch habe sie die Möglichkeit, zu ihren Wurzeln als Kommunalbeamtin zurückzukehren. Vor allem aber sehe sie in der Aufgabe viele Schnittstellen zu ihren bisherigen Tätigkeiten.

In den letzten 17 Monaten war Annette Herz Geschäftsführerin für das operative Geschäft im Jobcenter ME-aktiv in Mettmann, zuvor seit Mitte 2016 Leiterin des Bereichs Leistungsgewährung und stellvertretende Geschäftsführerin an gleicher Stelle. Der Lebenslauf der Diplomverwaltungswirtin zeigt über 30 Jahre außerdem Stationen im Sozialamt, im Ordnungsamt, in der Kämmerei und im Planungsamt auf, zudem einen „Ausflug“ nach Brandenburg, wo sie den Aufbau von Verwaltungsstrukturen unterstützt hat. Von 2018 bis 2019 bereitete sich Annette Herz schließlich auf den nächsten Karriereschritt vor, indem sie als Befähigung für den höheren Verwaltungsdienst eine modulare Qualifizierung absolvierte. „ich bringe meine Netzwerke, Erfahrung und Kreativität mit“, versprach sie für den Fall, dass ihr der Rat das Vertrauen ausspräche. Auch habe sie in ihrer bisherigen Tätigkeit große Erfahrung mit der Digitalisierung von Abläufen und Prozessen gesammelt, die sie in ihre Arbeit in der Haaner Verwaltung einbringen könne. Die kommunale Zusammenarbeit wolle sie fördern, verstehe sich aber vor allem als Dienstleisterin und verlässliche Partnerin für die Haaner Bürger. „Ich glaube, wir können viel zusammen schaffen“, betonte Herz. Die Ratsmitglieder sahen das genauso und sprachen ihr das Vertrauen aus.