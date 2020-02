Aus dem Polizeibericht : Falsche Handwerker bestehlen Senioren in Haan

Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan Gleich zwei Fälle von Trickdiebstahl meldete die Polizei am Donnerstag aus Haan. Trickbetrüger, die sich als Handwerker ausgaben, erbeutete in Wohnungen von zwei Senioren Bargeld und Wertgegenstände.

Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise.

Gegen 14 Uhr am Mittwoch klingelten drei Männer an der Haustür eines 88 Jahre alten Haaners. Die Männer gaben sich als Handwerker aus und erzählten dem Senior, es habe in der Nachbarschaft einen Rohrbruch gegeben, daher müsse man nun auch bei ihm im Haus nachschauen, ob nach alles in Ordnung sei. Der 88-Jährige ließ das Trio daraufhin in sein Haus. Einer der beiden Männer bat den Mann nun darum, im Badezimmer den Wasserhahn für drei Minuten laufen zu lassen. Währenddessen würden die angeblichen Monteure ihre Messungen in dem Haus durchnehmen. Nachdem der 88-Jährige den Wasserhahn wieder zugedreht hatte, stellte er fest, dass nicht nur die Männer verschwunden waren, sondern auch das sich im Haus befindliche Bargeld.

Nur kurz darauf registrierte die Polizei einen weiteren Trickbetrug in der unmittelbaren Nachbarschaft: Gegen 14.40 Uhr war eine 90-jährige Haanerin vom Einkaufen nach Hause gekommen, als sie im Hausflur ihres Mehrfamilienhauses von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Er gab sich als Monteur einer Rollladenfirma aus und erzählte, in weiteren Wohnungen des Hauses seien nach dem Sturmtief Sabine Schäden an den Rollladenkästen gemeldet worden. Diesbezüglich müsste er auch in der Wohnung der 90-Jährigen nachschauen, ob alles in Ordnung sei. Als die Dame den Mann daraufhin in ihre Wohnung einließ, kamen noch zwei weitere Männer hinzu. Gemeinsam mit zwei Männern sah sich die Frau die Fenster in ihrer Wohnung an, wobei sie den dritten Mann aus den Augen verlor. Als das Trio ihre Wohnung verließ, stellte die 90-Jährige fest, dass sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt wurden. Was alles entwendet wurde, steht noch nicht fest.

In beiden Fällen konnten die Geschädigten nur zwei der Täter näher beschreiben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schwarze Haare. hagere Statur, schmales Gesicht, trug eine schwarze Lederjacke sowie eine schwarze Hose, sprach akzentfreies Hochdeutsch. Der zweite Täter war 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, schwarze Haare, kräftige Statur, trug eine schwarze Lederjacke sowie eine schwarze Hose, sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie der sehr ähnlichen Tatbegehungsweise und der nahezu identischen Personenbeschreibung der Täter geht die Polizei davon aus, dass beide Taten vom selben Täter-Trio verübt wurden. Hinweise unter Tel. 02129 9328-6480.