Haan : Bezirksregierung unterstützt Naturstein-Pläne

Um die Kosten des Integrierten Handlungskonzeptes im Rahmen zu halten, sollen kleinere Vorhaben entfallen.

Wie laufen die aktuellen Planungen für die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzept (InHK) Innenstadt Haan, wie geht die Stadt mit den steigenden Kosten um? Darüber haben sich die Mitglieder des Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr informiert. Klar ist: Die Straßenbeläge, die gemäß InHK am Alten Kirchplatz verlegt werden sollen, sprengen den finanziellen Rahmen. „Mit der Entscheidung zugunsten von Natursteinen sind deutliche Mehrkosten verbunden. Dennoch ist Natursteineinsatz nur möglich, wenn der Fördergeber die Mehrkosten mitträgt, weshalb dies bei der Bezirksregierung Düsseldorf angesprochen wurde“, hieß es in der Ausschussvorlage. Die Bezirksregierung habe aber klargestellt, dass die bauliche Qualität bei der Maßnahmenumsetzung ein entscheidendes Kriterium sei. Für die Innenstadt seien daher Oberflächenbeläge zu finden, die sowohl im Hinblick auf Material als auch auf Gestaltung passen. Im architektonischen Kontext unter anderem mit historischer Bausubstanz wie auch in Bezug auf Dauerhaftigkeit und Nachhaltigkeit halte die Bezirksregierung „einen Natursteineinsatz nicht nur für geeignet und begründbar, sondern unterstützt ihn ausdrücklich.“