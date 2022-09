Riesiges Volksfest in Haan : Die Haaner Kirmes ist bunt, fröhlich und erschwinglich

Haan Mit neuem Riesenrad, vielen alten Bekannten und einer echten Kirmeskönigin ist die 638. Auflage der Haaner Kirmes gestartet. Sie dauert fünf Tage.

Schon eine Stunde vor der offiziellen Eröffnung war die Stimmung groß – zwar noch nicht auf dem Kirmesgelände, dafür aber in der katholischen Kirche Sankt Chrysanthus und Daria, wo um 16 Uhr der ökumenische Schausteller-Gottesdienst begann. Als die Standarten aus aller Herren Länder durch den Mittelgang getragen wurden, bekamen einige der Besucher eine Gänsehaut, so eindrucksvoll sah das aus. Kurz darauf löste sich die Rührung, als der Kirchenlied-Klassiker „Großer Gott, wir loben dich“ von einer echten Kirmesorgel musikalisch untermalt wurde – im Walzertakt und mit viel Rumtata. „Macht ja richtig Stimmung, das Ding“, scherzte Pfarrer Frank Blankenstein, der sogar noch Fürbitten vom Gottesdienst zum Start der 625. Haaner Kirmes vor 15 Jahren gefunden hatte.

Nach dem Segen in der Kirche ging es dann im feierlichen Zug zum neuen Markt, wo neben Bürgermeisterin Bettina Warnecke auch eine echte Majestät Hof hielt. NRW-Kirmeskönigin Melina Wilmsen ist 21 Jahre alt, stammt aus Wanne-Eickel und wurde nicht weit von ihrem Heimatort bei der Cranger Kirmes gekrönt. Bei der Eröffnung in Haan am Riesenrad war sie ganz in Rot gekleidet. Die Haaner Kirmes sei bereits das siebte Volksfest, das sie als Königin besuche, berichtete die Rummelplatz-Monarchin.