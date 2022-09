Haan : Das sollten Sie vor dem Beginn der Haaner Kirmes wissen

Haan Die Hilfsorganisationen bauen eine Unfallhilfestelle an der Martin-Luther-Straße auf und Montagvormittag lockt das traditionelle Hahneköppen.

Eine spezielle Tradition wird am Kirmesmontag wieder viele Besucher locken: Um 10 Uhr beginnt das Hahneköppen auf der Martin-Luther-Straße/Ecke Kaiserstraße. Es gilt, nach einem Gläschen „Zielwasser“ mit verbundenen Augen auf Zuruf möglichst günstig zu einem hängenden Korb zu stehen, um mit einem Säbelhieb den aus dessen Boden baumelnden Hahnenkopf abzuschlagen. Der Verein Haaner Hahneköppen kündigt an, den Überschuss an eine gemeinnützige Einrichtung zu spenden. Diesmal geht ein Scheck über 750 Euro an die Haaner Tafel.