Unfall in Haan : 82-Jähriger bei Sturz mit Pedelec schwer verletzt

Haan Der Senior musste von den herbeigerufenen Rettungskräften zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Abbiegevorgang ist ein 82-jähriger Senior am Donnerstag (22. September) in Haan mit seinem Pedelec gestürzt. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich der Unfall folgendermaßen abgespielt: