„WOW“-Day an der Waldorfschule Haan-Gruiten : Kartoffeln sortieren für Schüler in Brasilien

Am „WOW Day“ der Waldorfschule arbeiten Anne (links) und Lilli (beide 11) bei Landwirt Christian Miesen (Kartoffelanbau) in Mettmann. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Beim „Waldorf-One-World (WOW)-Day haben die Schüler der Waldorfschule Haan-Gruiten ihre Arbeitskraft für den guten Zweck zur Verfügung gestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

An einem Schultag im Jahr hat der Großteil der Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorfschule Haan-Gruiten unterrichtsfrei. Allerdings nicht, um mehr Freizeit zu bekommen, sondern um in der gewonnene Zeit für einen guten Zweck zu arbeiten. Dieser Tag nennt sich „Waldorf One World Day“, kurz „WOW Day“. „Das findet weltweit an allen Waldorfschulen statt“, erklärt Geschäftsführerin Katrin Driesen. Bereits seit rund dreißig Jahren beteiligt sich die Waldorfschule in Gruiten am „WOW Day“. In diesem Jahr fand der Aktionstag am 21. September statt.

Das Prinzip ist einfach: Die Schüler suchen sich eine Arbeit, um dabei Spenden zu sammeln. „Bei uns machen die Klassen 4 bis 12 mit“, verrät Katrin Driesen. „Das sind zwischen 270 und 280 Schüler.“ Was und wo sie arbeiten wollen, ist den Schülern überlassen. Dabei sind die Ideen äußerst kreativ. So waren schon Schülerinnen und Schüler als Straßenmusiker unterwegs, haben einen Spendenlauf organisiert, für die Großeltern den Rasen gemäht und den heimischen Keller aufgeräumt. Auch Lilli und Anne haben sich bereits mehrfach engagiert. „Ich habe in Pferdeställen gearbeitet“, erzählt Anne. „Und mit Lilli war ich einmal im Kindergarten.“ Lilli war bereits öfters im Kindergarten tätig. „Ich habe aber auch schon Muffins gebacken und in unserer Straße verkauft“, verrät sie.

Info Keine Hürden für die Arbeitgeber Anders als bei regulären Arbeitsverhältnissen gilt beim „WOW Day“: Lohnsteuerkarte ist nicht erforderlich. Das Arbeitsentgelt ist nicht zu versteuern. Sozialversicherungsbeiträge fallen keine an. Schüler ab Klasse 5 dürfen im Rahmen des „WOW-Day“ bis zu 7,5 Stunden arbeiten.

In diesem Jahr sind die beiden elfjährigen Freundinnen sogar bis nach Mettmann gefahren, um auf dem Hof ObenErdelen Kartoffeln zu sortieren und abzufüllen. „Ich war letztes Jahr schon mal hier“, sagt Anne. Sie wollte unbedingt etwas machen, bei dem sie draußen sein kann. Ihre Mutter hat sie bei der Suche unterstützt und ihr den Hof vorgeschlagen. Es ist keine leichte Arbeit, die sich die beiden Mädels da ausgesucht haben. „Wir haben zuerst an einer Maschine gearbeitet und die Kartoffeln in Säcke gefüllt“, berichtet Anne, eine Arbeit, die vor allem ihr sehr gut gefallen hat. Danach ging es an eine Rüttelmaschine. „Da haben wir die schlechten Kartoffeln rausgesammelt“, sagt Anne. Diese Arbeit hat wiederum Lilli mehr Spaß gemacht.

Drei Stunden haben die beiden Schülerinnen Kartoffeln sortiert und abgefüllt und können am Ende auf etliche Kisten voller Kartoffelsäcke blicken. Ein gutes Gefühl. Und dass sie mit ihrem Arbeitseinsatz noch etwas Gutes tun, finden die beiden ebenfalls klasse. „Ich finde den ,WOW Day‘ gut, weil man weiß, wo das Geld hingeht“, betont Anne. „Außerdem macht es Spaß, man kann es mit der Freundin zusammen machen.“ Und es ist eine willkommene Abwechslung zum Unterricht. Lilli erklärt ebenfalls: „Ich finde es gut.“