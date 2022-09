Volksfest in Haan : Neue Kirmesfahne weht vor dem Rathaus

Haaner Kirmesfahne: Andrea Kotthaus (Ordnungsamt) Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Haaner Kirmes hat eine jahrhundertelange Tradition – das bedeutet jedoch nicht, dass sie in der Vergangenheit verhaftet ist, im Gegenteil: In diesem Jahr hat das beliebte Volksfest sogar eine eigene Fahne erhalten.

Von Peter Clement und Ralf Geraedts

Sie zeigt das Motiv des offiziellen Kirmesplakates, das der Haaner Künstler Alfred Kruchen vor mehr als drei Jahrzehnten entwarf und damit einen Wettbewerb gewann. Seit Donnerstagmittag flattert sie am Mast vor dem Haaner Rathaus. Ordnungsamtsleiterin Andrea Kotthaus hatte sie bestellt. Die bunte Fahne mit Familie und Stadtwappen soll ab sofort jedes Jahr zeigen, dass die Stadt im „Kirmesmodus“ angekommen ist.

Freitagnachmittag startet die Haaner Kirmes. Die Tage davor sind von Aufbau, Umleitungen, Straßensperrungen und bisweilen auch Anwohnerärger bestimmt.

Fußgänger mit Kinderwagen oder Rollator müssen streckenweise auf die Fahrbahn ausweichen. Foto: Peter Schniewind

Karlo Sattler war ausgesprochen zufrieden: Noch vor einigen Tagen hatte der stellvertretende Vorsitzende des Haaner Seniorenbeirats geargwöhnt, nach zwei Jahren Pause vermute er, „dass wir mit vielem, was wir bei der Haaner Kirmes in punkto Barrierefreiheit erreicht haben, wieder neu anfangen müssen“. Am Donnerstagnachmittag – nach der alljährlichen Begehung des großen Rummelplatzes Innenstadt – klang sein vorläufiges Fazit deutlich positiver: „Es sieht gut aus“, befand Sattler: Natürlich sei angesichts der immer größer werdenden Fahrgeschäfte und vieler Buden nicht immer alles optimal, aber im Großen und Ganzen habe sich bei der Kirmes in Sachen Barrierefreiheit viel getan.

Das Schild für die Ersatz-Bushaltestelle blockiert den gesamten Bürgersteig der Südseite er Kirchstraße. Foto: Ralf Geraedts

Kein Vergleich mehr mit einem Beispiel aus früheren Jahren, das Sattler unlängst schilderte – als ein großer Akku und eine Kirmesbude dafür sorgten, dass das Sparkassengebäude für Leute mit Rollator quasi abgeriegelt gewesen sei. „Wenn bis morgen Abend auch die Kabel überall abgedeckt sind, kann es losgehen“, sagt Sattler, der dazu aber auch noch ein Gespräch mit Kirmes-Organisator Rainer Skroblies vom Haaner Ordnungsamt führen wird.

Eine doppelte Ausschilderung (an der Ecke Kirch-/Turnstraße) nimmt am Boden auch die doppelte Stellfläche ein. Foto: Ralf Geraedts

Aufbautage mit Straßensperrung und Änderung der Verkehrsführung – das sind nicht nur in Haan immer wieder besonders anstrengende Tage. Sie führen auch immer wieder zu Beschwerden von Anwohnern, die über Beeinträchtigungen klagen.

Der breiteste Bereich des Gehweges an der Ecke Kirch-/Turnstraße ist durch die wenig geordnete Aufstellung zur engsten Stelle geworden. Foto: Ralf Geraedts

Peter Schniewind ist einer von ihnen. Er hatte sich zuletzt darüber geärgert, seit Donnerstag, 15. September, seien die Bürgersteige in der Haaner Südstadt behindernd mit Schildern vollgestellt. Anscheinend habe die Kommunikation zwischen Stadt und ausführender Firma nicht richtig funktioniert. „Am 15. habe ich das per Mängelmelder-App an die Stadt gemeldet, doch außer einer Mitteilung fünf Tage später, in der zu lesen war, dass eine Korrektur, insbesondere in privaten Zufahrten, schnellstmöglich erfolgen solle, ist noch nichts passiert“, meldete Schniewind am Dienstagabend. Da war bereits fast eine Woche vergangen. Es müsse „ein Umdenken zu Gunsten der schwachen Verkehrsteilnehmer stattfinden“ fordert Peter Schniewid.

Ein Blick auf verschiedene Orte am Donnerstag, also einen Tag vor dem Kirmesstart, zeigt außerdem: Die Beschilderung ist zum Teil irritierend. Wer beispielsweise von der Thienhausener Straße in Richtung Bismarckstraße fährt, sieht erst das reguläre Schild, das „Rechts vor Links“ vorgibt. Daneben steht jetzt ein Schild „Vorfahrt achten“ wegen der abknickenden Vorfahrt von der Breidenhofer- auf die Bismarckstraße.

Ein paar hundert Meter weiter erneut Verwirrung: Auf der Bismarckstraße – zu Zeiten des Umleitungsringes eine Vorfahrtsstraße – leuchtet an der Ecke Martin-Luther-Straße groß das rote Stopp-Schild, das mit schmalem, rotem (!) Klebeband durchkreuzt ist. Da muss man schon genau hinsehen.

Bleibt zu hoffen, dass ab Freitagabend, wenn um 17 Uhr die Haaner Kirmes am Riesenrad eröffnet wird, sich auch die Anwohner nicht mehr ärgern müssen, sondern fröhlich mitfeiern können.