Am 3. Oktober in Hilden : Gemeinden laden zum Tag der offenen Moschee ein

Auch die Arrahman-Moschee an der Telleringstraße in Hilden öffnet ihre Türen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Die Arrahman-Moschee und die Emir-Sultan-Moschee nehmen in Hilden am Tag der offenen Moschee am Montag, 3. Oktober teil. Er wird seit 25 Jahren am Tag der Deutschen Einheit begangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dieser Tag soll Raum für Begegnung und interreligiösen Dialog bieten, erklärte der marokkanische Freundeskreis in Hilden: „Mit Moscheeführungen und kulturellen Beiträgen werden die Gäste die Möglichkeit haben, den Islam, die Moschee und die Muslime persönlich kennenzulernen. Wir wollen sie auch im Rahmen des diesjährigen Mottos ,knappe Ressourcen – große Verantwortung‘ darüber informieren, was wir bisher erreicht haben und noch vorhaben“, erklärte ein Sprecher des marokkanischen Freundeskreises, der die Arrahman-Moschee an der Telleringstraße betreibt. Die Führungen finden von 11 bis 15 Uhr statt.

Nur wenige Meter weiter stehen die Türen der Emir-Sultan-Moschee an der Otto-Hahn-Straße 32 offen: „Wir möchten diesen Tag als Gelegenheit für den interreligiösen und interkulturellen Dialog wahrnehmen“, erklärte ein Sprecher der Ditib-türkisch-islamischen Gemeinde. Auch hier ist von 11 bis 15 Uhr geöffnet. „Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch“, hieß es weiter.

(tobi)