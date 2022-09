Täter in Haan entkommen : Polizei sucht Einbrecher mit Hubschrauber

Haan Einbracher lösen in Haan eine Alarmanlage aus, ein Nachbar entdeckt die Täter im Haus und alarmiert die Polizei – doch die Täter können entkommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatten sich gegen 14.35 Uhr drei Unbekannte gewaltsam Zugang in ein Haus an der Adenauerstraße in Haan verschafft. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Der Bewohner erhielt automatisch eine Nachricht auf sein Smartphone . Der informierte daraufhin seinen Nachbarn, der in dem Haus die drei Männer entdeckte.

Ebenfalls am Donnerstagabend erhielt die Polizei auch Kenntnis über einen weiteren Wohnungseinbruch in Haan. Nicht weit entfernt von der Adenauerstraße stellte gegen 19 Uhr ein Anwohner der Landstraße einen Einbruch in sein Einfamilienhaus fest. „Hier hatten zu einer noch unbestimmten Uhrzeit nach 11 Uhr bislang noch unbekannte Täter die Terrassentür aufgehebelt und die Wohnräume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei war ein Tablet entwendet worden“, so der Polizeisprecher weiter. Ob der Einbruch an der Landstraße in Verbindung mit dem Einbruch an der Adenauerstraße steht, sei bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, hieß es.