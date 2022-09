Haan : Diskussion um „Smartbenches“ für Haan

Die Stadt will die bestehenden normalen Bänke erst einmal reparieren. Foto: dpa/Henning Kaiser

Haan Statt aufgerüstete Neuheiten wie Smartbenches aufzustellen, möchte die Stadt Haan zunächst die bestehenden normalen Bänke reparieren.

Die Haaner Stadtverwaltung soll prüfen, an welchen geeigneten Stellen in Haan und Gruiten künftig sogenannte Smartbenches aufgestellt werden können. Geeignete Modelle seien zu identifizieren und entsprechende Angebote einzuholen, heißt es in dem Antrag, den die SPD jetzt im Ausschuss für Digitalisierung, Organisation und Personal zur Abstimmung stellte. Auch die Möglichkeit der Finanzierung durch Sponsoren sei zu prüfen, befanden die Genossen.