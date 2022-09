Haan : Gottesdienst wird am Autoscooter der Kirmes gefeiert

Die Gottesdienst-Besucher können am Montag in einem Autoscooter sitzen. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Haan Einen ganz besonderen Gottesdienst können Kirmesbesucher am Montag, 26. September feiern. Um 9.30 Uhr beginnt die Feier am Autoscooter am Alten Markt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken