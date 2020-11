Aus dem Polizeibericht : Flammneues Wohnmobil verschwindet in Haan vom Straßenrand

Die Polizei hat das in Haan verschwundene Wohnmobil und auch das Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Foto: dpa/Silas Stein

Haan Ein fabrikneues Wohnmobil ist am Freitagabend an der Ohligser Straße in Haan gestohlen worden. Von dem 56.000 Euro teuren Fiat Ducato fehlt seither jede Spur.

