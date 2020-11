Coronakrise : Lieferung gegen den Lockdown

Restaurant im Park Liefer- und Abholangebote sollen die Folgen des Bewirtungsverbots für Gastronomen abmildern – auch wenn die Einnahmeausfälle damit bei weitem nicht abgefangen werden können. Ein Auszug aus dem Angebot.

Gut ein halbes Jahr nach dem ersten Lockdown drohen den Haaner Gastronomen erneut Einnahmeausfälle im existenzgefährdenden Bereich. Die erneute Schließung von Restaurants und Kneipen verschärft die Lage der ohnehin gebeutelten Gastwirte noch einmal dramatisch. Schon der erste Rückschlag im Frühjahr hat die Umsätze gefährlich einbrechen lassen. Da nutzten auch staatliche Hilfen nur bedingt. Doch auch wenn viele Restaurant- und Kneipenbetreiber um ihre Existenz fürchten – einige setzen auch in der erneuten Verschärfung der Krise auf Abhol- und Bringangebote. Hier eine kleine Auswahl:

BECHERHUS „In Lockdown-Zeiten heißt es für uns zusammenhalten, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiter mit vollem Einsatz das tun, was wir lieben“, betont beispielsweise Gastwirt Alex vom Team des neuen Becherhus (Kaiserstraße 47). Ab Montag, 2.November, gelte dort eine neue To-Go-Karte mit Gerichten von Himmel un Ääd bis geschmorter Lammhaxe in Rosmarinjus. Für Bestellungen, Anregungen oder Rückfragen sei man zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar, heißt es.

O ’ S KITCHEN an der Kaiserstraße 5-7 erstellt ebenfalls eine spezielle Lieferkarte. Geliefert wird innerhalb des Stadtgebiets und im Umkreis von sieben Kilometern. Alle Speisen können aber auch abgeholt werden.

PALAZZO IM WIEDENHOF Unter dem Motto „rin inne Kartoffel , russ usse Kartoffel “ heißt es auf der Internetseite der Gaststätte an der Pastor-Vömel-Straße 30: „Wir starten ab Dienstag wieder unseren flockig, downlockigen Abhol- und Lieferservice und zum Wochenende gibt es wieder leckere Menüs.“ Mindestbestellwert für Frei-Haus Lieferung in Gruiten ist 15 Euro (Haan 20, Mettmann und Erkrath 25). Abholung sei natürlich auch möglich.

MAHARAJA Das indische Restaurant an der Friedrich-Ebert-Straße 111 passt seine Öffnungszeiten den geänderten Bedingungen ebenfalls an. Von morgens 9.30 Uhr bis abends 22 Uhr kann die gesamte Bandbreite der Speisekarte abgeholt oder daheim per Lieferung entgegengenommen werden.