Aus dem Polizeibericht : Nächtliche Schlägerei im Schnellbus SB 50 nach Haan

Die Fahndung der Polizei im Umfeld der Bushaltestelle an der Böttingerstraße in Haan blieb ohne Erfolg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Haan Nach einer Schlägerei in einem Bus der Linie SB50 am Samstagabend an der Böttingerstraße in Haan ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Wortgefecht zwischen nächtlichen Fahrgästen der Schnellbuslinie SB50 mündete in eine Schlägerei. Jetzt ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 23.20 Uhr am Samstagabend bestieg eine vierköpfige Gruppe den Bus, um von der Düsseldorfer Altstadt in Richtung Haan zu fahren. Während der Fahrt kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer zehnköpfigen Gruppe, welche sich im hinteren Teil des Busses aufhielt. Ein Mitglied dieser Gruppe beleidigte aus bisher ungeklärtem Grund eine 26-jährige Haanerin, die Mitglied der vierköpfigen Gruppe war. Die Freunde der Haanerin stellten den jungen Mann zur Rede, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. An der Haltestelle „Dieker Straße“ an der Böttingerstraße in Haan verlagerte sich die Auseinandersetzung auf den Gehweg. Hierbei wurden sowohl ein 22-jähriger als auch ein 29-jähriger Haaner verletzt. Die zehnköpfige Gruppe floh noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei; eine sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.

Der junge Mann, der die Auseinandersetzung mit seiner Beleidigung ins Rollen gebracht hatte, wird beschrieben: circa 18-19 Jahre alt, etwa 168cm groß, schlank, dunkle Haare. Bekleidet war er mit schwarzer Weste und T-shirt, hatte ein nordafrikanisches Erscheinungsbild.