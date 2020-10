Corona-Zahlen aus Hilden und Haan : 20 Neuerkrankte in Hilden und 15 in Haan

Hilden/Haan Der Inzidenzwert für den Kreis kletterte auf über 104 Punkte am Sonntag; Samstag lag er noch bei knapp 89. Die Infektionszahlen steigen in fast allen Städten des Kreises deutlich.

Infizierte. Sonntag gab es kreisweit 575 (+54 gegenüber Freitag) labortechnisch bestätigte Infektionsfälle. Davon leben in Erkrath 34 (-3), in Haan 40 (+15 Neuerkrankungen, 6 genesen seit Freitag), in Heiligenhaus 34 (+8), in Hilden 78 (+20 Neuerkrankungen, 8 genesen seit Freitag), in Langenfeld 46 (+6), in Mettmann 48 (+7), in Monheim 58 (+14), in Ratingen 79 (+6), in Velbert 121 (+6) und in Wülfrath 38 (-2).