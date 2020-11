Gebäude verschwindet : Kalender hält Erinnerung an Gruitener Grundschule wach

Kalender hält Erinnerung an Gruitener Grundschule wach

HAAN Ein Kalender für das kommende Jahr soll die Erinnerungen an die 90 Jahre alte Dorfschule in Gruiten wachhalten. 15 Euro soll er kosten.

Die 90 Jahre alte Dorfschule in Gruiten wird verschwinden und einem neuen Gebäude Platz machen. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Aus diesem Grund wurde für das Jahr 2021 ein Kalender zum Erinnern und Entdecken entworfen. Die Idee dazu hatten die Grafik-Designerin Anja Domning und der Hobby-Fotograf Michael Wollschläger. Beide sind Elternteile von ehemaligen Grundschülern. Aber nicht nur die Schülereltern blicken zum Teil wehmütig auf das alte Schulgebäude, sondern auch ungezählte Grund- und Volksschüler der zweiten und dritten Generation, die in diesem Gebäude die Schulbank gedrückt haben.