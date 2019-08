Haan : Gruitener Feuerwehr stellt sich und ihre Geräte vor

Unterbrandmeister Jan Sievers erklärt Michael Schorradt mit seinem Sohn Tom (1) eine der Lösch-Spritzen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Der Tag der offenen Tür am Gerätehaus und der Trödelmarkt der Werbegemeinschaft locken Besucherscharen an.

Die Gruitener Familienattraktionen an der Bahnstraße, nämlich Feuerwehrfest und Kindertrödelmarkt der Gruitener Werbegemeinschaft, werden seit vielen Jahren schon am selben Tag durchgeführt. Sozusagen eine Win-Win-Situation, denn die meisten Interessierten an der einen Veranstaltung besuchen auch die andere. Attraktives Spielzeug vom Trödel zu kaufen ist genauso interessant wie eine Fahrt im Feuerwehrauto.

Auf dem Gelände des Löschzuges Gruiten war am letzten Sommerferien-Samstag auch das HLF 20 (Hilfeleistungslöschfahrzeug) aus der Nähe zu betrachten. Dieses Gefährt sei derzeit Standard bei den Feuerwehren, sagte Stephan Finkelmeier, seit 40 Jahren aktiv in der Gruitener Feuerwehr. Außerdem ist er zusammen mit Hansi Löhr Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr Haan und Gruiten. Inzwischen ist Löhr Gruitener Zugführer und Finkelmeier sein Stellvertreter. 30 Aktive gebe es in der Gruitener Feuerwehr und beinahe alle waren beim diesjährigen Feuerwehrfest im Einsatz – vom Grillstand bis zur Hüpfburg-Aufsicht. Dieses Mammut-Gerät hatte es in sich und war wegen seiner Schikanen und Slalom-Pisten eine begehrte Herausforderung für die Kinder.