Haan : Kirchengemeinde präsentiert ihren neuen Jugendraum

Gruiten Die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Gruiten-Schöller lädt für Mittwoch, 28. August, ab 16 Uhr in den frisch renovierten Jugendraum der Gemeinde Gruiten-Schöller ein. Dort findet bei Live-Musik eine kleine Feier statt.

Unter dem Motto „Schau mal kurz vorbei“ dürfen sich Besucher den neugestalten Raum am Wendehammer in der Prälat-Marschall-Straße 58 (Elisabeth-Strub-Haus) in Gruiten ansehen. Die Jugendlichen und Jugendleiter Diakon Uwe Müller sorgen für Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke und Grillwürstchen. Eine Andacht um 19 Uhr beendet diesen Tag. Das teilte Hanno Nell, Pfarrer der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde, mit.