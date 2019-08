Haan : Der Haaner Sommer wird weggeschippt

Nach sieben Wochen verschwindet der Sandstrand vom Neuen Markt. Aber in die Wehmut mischt sich Vorfreude auf den 8. Juni 2020. Dann startet der nächste Haaner Sommer

Wenn am Sonntagmorgen schwere Traktoren mit Anhängern durch die Haaner Innenstadt fahren, dann ist Sand-Weg-Tag. Der Haaner Sommer ist zu Ende. Wehmut hat sich schon seit Samstag bei den Besuchern, den Betreuern und auch beim Haaner Sommer-Vorstand verbreitet. Der 13. HaSo ist Geschichte. Schon um 10 Uhr sind nur noch Sandreste vorhanden. Die Gemütlichkeit der letzten sieben Wochen weicht einer ameisenhaften Betriebsamkeit. Es wuselt seit den frühen Morgenstunden nur so vor Gabelstapler-, Besen- und Schippenschwingern.

Stellvertretend für tausende Besucher freuen sich darauf schon jetzt die Familie Sabrina Dickopf und Patrick Waßmuth mit den Kinder Bella (8) und Julian (5). Mitten in Haan wohnen sie und haben in den letzten sieben Wochen jedes Wochenende den Sandstrand besucht. „Wir sind traurig, dass es für dieses Jahr vorbei ist“, sagen alle. Täglich sorgte das Ha-So-Aufräumteam – Dirk Raabe, Heidi Oehme-Rehm, Anja Weiss mit einem ihrer vier Söhne, Ulrike Reinhard, Pe, Moni und Uli Christmann, Birgit Steinhoff, Heinz und Angelika Küpper und Karl Plack, der Südtiroler – dafür, dass der Sand „wie geleckt“ aussieht.

Strand am Häusermeer : Sommer in Haan

Zählen könne man die Menschen nicht, die im Laufe dieses Sommers den Strand besucht haben. Es seien jedoch deutlich mehr als 10.000 Menschen gewesen, davon viele von außerhalb. Außerdem haben die an den Wochenenden auftretenden Musikbands immer ihre eigenen Fans mitgebracht, was dafür sorgte, dass der Haaner Sommer auch in entlegeneren Städten bekanntgemacht wurde. Von der Belebung der Innenstadt profitierte natürlich auch die umliegende Geschäftswelt, die sich in jeder Weise kooperativ zeigte – „Nette Toilette“ eingeschlossen. „Wir sind unseren großen und kleinen Sponsoren unendlich dankbar für ihre Unterstützung“, sagt Jörg Preuss.