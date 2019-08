Unfall : Radfahrer stürzt mit 2,5 Promille im Blut

Ein 57 Jahre alter Haaner prallt völlig betrunken gegen Transporter und verletzt sich dabei schwer.

Völlig betrunken ist am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Fahrradfahrer in Haan gegen einen geparkten Transporter geprallt und dabei gestürzt. Dabei verletzte sich der 57-Jährige schwer. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Haaner war demnach mit seinem Fahrrad auf der Bachstraße in Richtung Hochdahler Straße unterwegs. In Höhe Eichenstraße stieß er aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Crafter, hieß es weiter. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.