Spezielle Tournee : Dixie-Tramps beenden ihre Tournee über die NRW-Weihnachtsmärkte

Die Dixie-Tramps um Schlagzeuger Peter Weisheit haben seit November gut zwei Dutzend Weihnachtsmärkte in ganz Nordrhein-Westfalen besucht. Freitag sind sie in Hagen, Samstag in Kempen. Foto: Büro Peter Weisheit

Haan Während Otto Normalverbraucher durch Geschäfte hetzt, Schnäppchen jagt, mit zunehmend knapperer Zeit Weihnachtsfeiern und andere besinnliche Veranstaltungen besucht, zwischendurch dann vielleicht doch mal auf dem Weihnachtsmarkt etwas Weihnachtsatmosphäre schnuppert oder sich den Stress mit einem alkoholischen Heißgetränk herunterspült, tingelt der beliebte Drummer Peter Weisheit mit seinen Dixie Tramps von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt, entwickelt sich zum absoluten Kenner der verschiedenen Lokalitäten und könnte sicher ein Buch schreiben über alles, was ihm so auf den diversen Märkten widerfahren ist.

Bereits Anfang November begann die Tournee über die Märkte: zum Martinsmarkt begannen die Dixie Tramps in Haan – hier gestalteten die Musiker auch einen Adventsgottesdienst in der evangelischen Kirche –, spielten dann fast täglich an anderen Orten und versetzten landesweit das Publikum in Begeisterung. Ob am Niederrhein, im Ruhrgebiet, im Bergischen Land oder auch im Rheinland, ja, selbst in Westfalen: wo die Dixie Tramps mit ihren Evergreens, den Weihnachtssongs oder mit Swing und Jazz auftauchen, steigt die Stimmung.