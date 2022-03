Verkaufsoffene Sonntage in Mönchengladbach : 2022 soll es wieder einen Weihnachtsmarkt in Rheydt geben

Mönchengladbach Das Citymanagement hofft auf Veranstaltungen im Advent und auf ein Turmfest nach der umstrittenen Absage des Weihnachtsmarkts 2021. Anträge für vier verkaufsoffene Sonntag in Rheydt sind vorsorglich gestellt.

Etwas Ungewissheit hängt wegen der Pandemieentwicklung auch immer noch über weiteren Veranstaltungen, die in diesem Jahr in Rheydt über die Bühne gehen sollen: Das von der Marketinggesellschaft MGMG organisierte Turmfest am 26. Juni, der Blumensonntag am 11. September, ein „Markt der Märkte“ am 6. November und ein Adventssonntag mit Programm am 11. Dezember. Für diese vier Termine hat das Citymanagement bei der Stadt die Genehmigung für einen verkaufsoffenen Sonntag beantragt. Die Bezirksvertretung Süd hat dem am Mittwoch bereits ihren Segen erteilt, der Stadtrat muss noch zustimmen.