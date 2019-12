Haan : Grundschule Gruiten wird ab Mai neu gebaut

Gut 10,5 Millionen Euro wird der Neubau an der Prälat-Marschall-Straße kosten. Stadt und Bauunternehmen unterzeichneten den Vertrag.

Es geht um den Neubau der zweizügigen Grundschule in Gruiten. Dafür hatte der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung grünes Licht gegeben. Bürgermeisterin Bettina Warnecke und Geschäftsführer Tim Schneider setzten jetzt im historischen Ratssaal ihre Unterschrift unter den Projektvertrag. Läuft alles nach Plan, soll voraussichtlich im Mai kommenden Jahres mit dem Abriss des bestehenden Schulgebäudes aus dem Jahr 1928 begonnen werden.

Schüler Die Grundschule Gruiten hat zurzeit 188 Schüler in acht Klassen. Davon besuchen 108 Kinder die OGS (57 %) und 37 (20 %) die verlässliche Grundschule (VGS). Insgesamt nutzen also 77 % der Schulkinder in Gruiten die beiden Betreuungsangebote.

Schneider kündigte an, im ersten Bauabschnitt würden die Bereiche der Verwaltung sowie die Unterrichtsräume errichtet, die in den Bereich des bisherigen Schulhofs wandern sollen. „Die Schule zieht dann dort ein, damit das alte Gebäude von Schadstoffen befreit und abgebrochen werden kann.“ Solange der zweite Bauabschnitt umgesetzt werde, finde in der erweiterten Containeranlage der restliche Ganztagsbetrieb statt.

„Nach der Fertigstellung ziehen auch diese Bereiche in den neuen Schulbau ein, sodass die letzten Außenanlagen gestaltet werden können“, kündigte der Bauunternehmer an. Neben der Schaffung von notwendigen Parkplätzen soll für die Schüler ein Obstgarten mit Wandelpfaden und Pflanzenschutz entstehen.

Schulleiter Markus Weikämper machte ebenso wie Projektleiterin Janine Preuß-Sackenheim am Rande der Vertragsunterzeichnung deutlich, dass auch die offene Ganztagsschule (OGS) vom Platzangebot in dem neuen Gebäude profitieren werde. Während die normalen Klassen 64 Quadratmeter erhalten sollen, sind die OGS-Räume auf 96 Quadratmeter angelegt Das rund 10,6 Millionen Euro teure Grundschulgebäude soll in den Herbstferien 2022 komplett in Betrieb genommen werden. Der erste Bauabschnitt ist bereits in den Sommerferien 2021 zur Fertigstellung vorgesehen.