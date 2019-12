Lichtest-Bilanz : Lichttest an Fahrrädern: Mängelquote sinkt minimal

Lichttest an Fahrrädern: Mängelquote sinkt minimal

Zwei Wochen lang haben Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Mettmann in Kooperation mit Kreisverkehrswacht und Zweiradmechaniker-Innung im Kreisgebiet die Beleuchtungen von jungen Radfahrern überprüft. Jetzt liegt die Bilanz vor.

Im Fokus der „Fahrrad-Lichttest-Aktion 2019“ standen dabei bereits im elften Jahr in Folge abermals Rad fahrende Schüler auf ihren Wegen zu ihren weiterführenden Schulen.

Verkehrssicherheitsberater und weitere unterstützende Polizeibeamte der Direktion Verkehr kontrollierten dabei in den dunklen Morgenstunden von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr insgesamt 2900 Fahrräder an 21 beteiligten Schulen im gesamten Kreis Mettmann.

Dabei stellten sie an 357 Fahrrädern lichttechnische Mängel fest, welche auf einer Mängelkarte dokumentiert wurden. Diese Karten wurden anschließend an die Erziehungsberechtigten der Schüler geschickt. Unter dem Strich verbesserte sich die festgestellte Mängelquote im Vergleich zum Vorjahr minimal von 12,69 Prozent auf 12,43 Prozent, teilte die Kreispolizei am Donnerstag mit.