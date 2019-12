Haan : Wahlsieger-Duo bucht die dritte Amtszeit

Wahl zum Jugendparlament: Jugendparlament-Koordinator Daniel Oelbracht während der Auszählung am Samstagabend vergangener Woche. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Das neu gewählte Jugendparlament will die Interessen der jungen Menschen in der Gartenstadt vertreten.

Exakt 2662 Haaner Jugendliche hatten in der vergangenen Woche die Wahl und konnten mit ihren Kreuzchen die Mitglieder des neuen Jugendparlaments (JuPa) zu bestimmen. Jetzt stehen die Ergebnisse fest: Roxana Zambon und Dominik Budych haben mit 17,7 und 14,8 Prozent die meisten Stimmen erhalten. „Beide werden damit bereits ihre dritte Amtszeit im JuPa absolvieren“, sagte JuPa-Koordinator Daniel Oelbracht nach der Auszählung der Stimmen.

Außerdem haben zehn weitere Kandidaten den Einzug in die Jugendvertretung geschafft, neun stehen ihnen beratend zur Seite.

Die Wahl des Jugendparlaments ist in Haan eng am Vorbild von Kommunal- oder Landtagswahlen organisiert. Wahlberechtigt sind junge Leute zwischen zwölf und 21 Jahren, die ihren Hauptwohnsitz in Haan haben. Sie hatten eine Wahlbenachrichtigung erhalten.