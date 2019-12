Weihnachts-Krippenspiel in Haan : Im Sonntags-Gottesdienst gibt’s eine Generalprobe

Haan In diesem Jahr spielen 32 Kinder im Alter von vier bis elf Jahren im Krippenspiel der Evangelischen Kirchengemeinde Haan mit. Die größte Gruppe bilden wie immer die Engel. Sie bilden einen 16-köpfigen Engelchor und Kantor Martin Honsberg probt mit ihnen ein echtes Engelslied, in dem das Lob der Ehre Gottes als Gloria ertönt.

Sehr beliebt sind auch wieder die Soldaten, die – im Gleichschritt einmarschierend – Maria und Josef verkünden, dass sie zur Volkszählung nach Bethlehem gehen müssen: Unter den fünf Soldaten ist ein prächtig gekleideter Herold und ein (kleiner) Soldat mit Trompete, der den Herold lautstark und gekonnt ankündigt. Daneben gibt es wie jedes Jahr Maria und Josef, die Hirten, die heiligen drei Könige und die Wirte. Neu ist, dass Maria und Josef in diesem Jahr von einem Esel begleitet werden, der sein Iah immer einmal wieder in der Kirche ertönen lässt. Um die Rolle der Maria bewarben sich in diesem Jahr wieder gleich drei Mädchen. Beim Losen hatte Johanna Glück.

Die öffentliche Generalprobe ist während des Sonntagsgottesdienstes am 22. Dezember um 11 Uhr in der Kirche, Kaiserstraße 44. Familien, die in Ruhe das Krippenspiel genießen möchten und besonders ältere Menschen, die sich nicht in einen überfüllten Weihnachtsgottesdienst begeben oder den Kindern Plätze streitig machen möchten, haben so die Möglichkeit, das Krippenspiel zu genießen. „Bei der Generalprobe im Gottesdienst darf nicht fotografiert werden“, betont Pfarrerin Gabriele Gummel. Das Krippenspiel wird an Heiligabend, 24. Dezember, um 14.30 Uhr in der Christvesper in der Evangelischen Kirche Haan für die Kleinsten (1-5 Jahre) aufgeführt.