St.-Augustinus-Gruppe Neuss verhandelt mit „Kplus Gruppe“ Solingen : Fusionsverhandlungen werden konkret

Die St.-Lukas-Klinik in Ohligs ist nach dem Städtischen Klinikum Solingen das zweitgrößte Krankenhaus in der Klingenstadt. Foto: Stephan Köhlen

Solingen / Neuss Solinger Kplus Gruppe und die Neusser St. Augustinus-Gruppe prüfen Zusammenschluss.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau und Martin Oberpriller

Die Bemühungen um einen Zusammenschluss der Solinger Kplus-Gruppe mit der in Neuss ansässigen St. Augustinus-Gruppe gehen in die heiße Phase. So haben die Aufsichtsräte der beiden katholischen Krankenhaus-Unternehmen jetzt einen neuen Meilenstein gelegt und beschlossen, die bereits im Sommer begonnenen Sondierungsgespräche über eine potenzielle Fusion fortzuführen.

Das hat die Kplus-Gruppe, zu der unter anderem die St.-Josephs-Krankenhäuser in Hilden und in Haan gehören, am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. Demnach ist vorgesehen, die weiteren Prüfungsarbeiten zunächst bis Mitte 2020 fortzusetzen. Wobei kein Zweifel daran besteht, dass es das erklärte Ziel beider Seiten ist, zu einem Zusammenschluss zu kommen. „In den nächsten Monaten werden wir an einer zukunftsfähigen Führungs- und Trägerstruktur arbeiten, ein Finanzkonzept zur Sicherung der Wirtschaftlichkeit aufsetzen und einen Zehnjahresplan entwickeln“, kündigte der künftige Sprecher der Kplus-Geschäftsführung, Andreas Degelmann, an, der zurzeit noch als Assistent der Neusser Geschäftsführung arbeitet und zum 1. Januar nach Solingen wechselt.

Info Unterschiedliche Träger-Strukturen Augustinus-Gruppe Die Neusser Augustinerinnen halten 75 Prozent an der Gruppe. An 85 Standorten arbeiten 5400 Mitarbeiter. Kplus Gruppe Das Unternehmen mit Sitz in Solingen beschäftigt in rund 30 Einrichtungen (darunter fünf Kliniken, Senioreneinrichtungen, Medizinische Versorgungszentren) rund 3200 Mitarbeiter. Träger sind das Erzbistum Köln und mehrere katholische Kirchengemeinden.

Sollten die Verhandlungen über einen Zusammenschluss erfolgreich verlaufen und zudem die rechtlichen Bedingungen dafür geklärt werden, könnte ein neuer Gesundheitsanbieter mit fast 9000 Mitarbeitern entstehen. Denn so wäre es auch in Zukunft möglich, einerseits die Versorgung der Menschen in der Region sicherzustellen und anderseits das „unverwechselbare christliche Profil“ der bisherigen Gesellschaften zu erhalten, wie eine Sprecherin der Kplus Gruppe am Dienstag betonte.