Wasserrohrbruch : Wasserrohrbruch flutet Kellergeschoss in Gruiten

Der Wasserrohrbruch spülte auch Sand auf die Fahrbahn der Gruitener Straße. Foto: Patrick Schüller

Gruiten Ein Wasserrohrbruch in der Gruitener Straße (Höhe Stropmütze) zog in der Nacht zum Samstag einen Feuerwehreinsatz nach sich. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte sprudelte Wasser aus einem Loch in der Straße.

Der Keller eines Wohngebäudes in der Nähe war laut offiziellen Informationen bereits etwa einen Meter hoch voll Wasser gelaufen. Die Feuerwehrleute sperrten umgehend die betroffene Wasserleitung ab und leerten anschließend die Kellerräume mit Hilfe einer Tauchpumpe. Während der Einsatzmaßnahmen war die Gruitener Straße im Bereich der Einsatzstelle nur einspurig befahrbar.

(ps)