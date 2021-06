Helfer in Haan : Diese 6000 Artikel freuten die Haaner Tafel besonders

Helfer in Haan

Hubert Gering, Geschäftsführer des SKFM in Haan, packt bei der Haaner Tafel auch gerne selbst mit an. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Mehr als ein Jahr nach dem ersten Lockdown stellt die Finanzierung der erforderlichen Hygiene-Maßnahmen für die Haaner Tafel immer noch ein großes Problem dar. Da kamen diverse Spenden wie gerufen.

Da freut es die Verantwortlichen besonders, dass größere Geldspenden der Firmen ak-Technik Heinz Peuster, DTL Computer, DSH GmbH & Co. KG, der Elisabeth Birkenhofen Stiftung Solingen sowie eine anonymen Spende über 3.000 Euro die Ärgste Not linderten. „Diese Spenden haben wir im Zeitraum von Weihnachten bis heute unter anderem für die Anschaffung und Ausgabe von mehr als 6000 FFP2- Masken an Kunden und ehrenamtliche Mitarbeiter verwendet“, teilt Marina Mades vom SKFM mit, dem Träger der Haaner Tafel.