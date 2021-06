Katastrophenschutz in Haan : Feuerwehr modernisiert das Sirenen-Netz in Haan

Feuerwehr modernisiert das Sirenen-Netz in Haan

Katastrophenschutz in Haan

Haan Elf alte Anlagen werden abgebaut und durch neue Hochleistungs-Sirenen ersetzt. Die erste ist bereits auf dem Dach der Don-Bosco-Schule installiert worden.

Im Stadtgebiet Haan wird das Sirenennetz modernisiert. Im Rahmen einer kreisweiten Planung ist jetzt die erste Hochleistungssirene auf dem Dach der Don-Bosco-Schule an der Thienhausener Straße installiert worden. Dies teilte Feuerwehrsprecher Mirko Braunheim jetzt mit. Sobald das erforderliche Funkempfänger-Modul installiert sei, könne sie in Betrieb gehen.

Die Arbeiten werden durch die Firma Helin aus Hagen ausgeführt, die im Rahmen einer Ausschreibung durch den Kreis Mettmann den Zuschlag für den Auftrag erhalten hatte. In allen Städten des Kreises werden jetzt neue Anlagen installiert, die die Situation zur Warnung der Bevölkerung verbessern sollen, kündigt Braunheim an.

Dabei werden besiedelte Bereiche des Stadtgebiets künftig so beschallt, dass die Warnsignale deutlicher wahrnehmbar sind. Im Stadtgebiet werden insgesamt elf Altanlagen deinstalliert, von denen jedoch nur acht die Töne zur Warnung der Bevölkerung aussenden können.

Sie sollen der Feuerwehr zufolge durch neue Hochleistungsanlagen ersetzt werden. Nach der Sirene auf der Don-Bosco-Schule sollen in den nächsten Wochen Arbeiten starten, um die Sirenen am Sportplatz Hochdahler Straße und auf der Feuer- und Rettungswache an der Nordstraße zu ersetzen. Während der Baumaßnahmen können einzelne Sirenen testweise zu hören sein, heißt es.