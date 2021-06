Corona-Lage in Hilden und Haan : 700 Menschen auf einer Impf-Warteliste

Wer sich gegen Corona impfen lassen möchte, muss mitunter mehrere Woche warten. Foto: dpa/Ole Spata

Hilden/Haan Der Wegfall der Priorisierung an diesem Montag verschärft die Lage in den Arztpraxen noch einmal. Menschen fragen vor allem nach Biontech-Vakzin. Inzidenz liegt unterdessen am dritten Werktag in Folge unter 50. Lockerungen in Sicht.