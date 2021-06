Debatte in Gruiten : SPD will anderen Standort für neue Fußgängerbrücke am Bahnhof

SPD will anderen Standort für neue Fußgängerbrücke am Bahnhof

Debatte in Gruiten

Haan Die neue Überführung soll genau an der Stelle der gebaut werden, wo derzeit die Fußgängerunterführung verläuft. Das hat die SPD jetzt beantragt. Dienstagabend soll dazu beraten werden.

Die Haaner Stadtverwaltung soll mit der Deutschen Bahn Gespräche über die geplante Fußgängerüberführung am Bahnhof Gruiten führen. Ziel: Die neue Überführung soll genau an der Stelle der gebaut werden, wo derzeit die Fußgängerunterführung verläuft. Das hat die SPD jetzt beantragt. Alternativ solle darauf eingewirkt werden, dass die Unterführung an dieser Stelle erhalten bleibe.