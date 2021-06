Besondere Lockdown-Bilanz in Heiligenhaus : Tafel liefert regelmäßig und gern direkt nach Hause

Heiligenhaus Renate Zanjani zieht für die Diakonie eine besondere Bilanz in Sachen Tafel Niederberg, was den Betrieb der vergangenen Monate angeht.

(RP) „Mit dem ersten Lockdown im März 2020 kam erst die Ohnmacht, dann die neuen Möglichkeiten. Der Schutz unser Ehrenamtlichen aus den Risikogruppen stand an erster Stelle und so mussten die Tafelstandorte schließen. So schnell wie wir in den Look down gegangen sind, so schnell stand auch fest: Die Tafel gänzlich zu schließen ist keine Option.“