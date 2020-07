Wohnungslosenhilfe : Caritas macht in Kursus fit für die Wohnungs-Bewerbung

Immobilienfachwirtin Marlene Biernat und Sozialpädagoge Alexander Lajios leiten den neuen Kursus. Foto: Caritas

Haan/Mettmann/Erkrath 477 Menschen waren in 2019 in Mettmann, Erkrath und Haan wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht. Die Zahlen sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Jetzt bietet die Caritas einen Kursus, um diesen Menschen bessere Chancen auf eine Wohnung zu eröffnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

40 Prozent der Klienten waren Frauen, 60 Prozent sind derzeit „irgendwo untergeschlüpft“, weiß Thomas Rasch, Bereichsleiter Integration und Rehabilitation, der auch darauf verweist, dass die Zahlen in den letzten Jahren stetig angestiegen sind.

Möglichst vielen dieser Menschen möchte das Team des Wohnraummanagements der Caritas dabei unterstützen, wieder eine eigene Wohnung zu haben. Dabei soll das Kursprogramm „Fit für die Wohnungsbewerbung“ helfen. Der Kurs startet am Mittwoch, 12. August, um 17.30 Uhr (bis 19 Uhr) im Konferenzraum der Caritas-Kreisgeschäftsstelle, Johannes-Flintrop-Straße 19 in Mettmann. Er wird regelmäßig monatlich fortgeführt.

Im Kurs werden alle für eine Wohnungsbewerbung relevanten, Themen bearbeitet: Was muss der Bewerber grundsätzlich beachten, was gehört in eine Bewerbungsmappe, was ist eine Schufa Selbstauskunft und wo bekommt man sie. Auch erfahren die Teilnehmenden, warum sie bislang noch keine Zusagen erhalten haben, auf welche Fragen sie antworten müssen und auf welche nicht. Im Kurs werden auch Fragen zur angemessenen Kleidung und zu Haustieren behandelt von den Profis des Wohnraummanagement-Teams – Immobilienfachwirtin Marlene Biernat und Sozialpädagoge Alexander Lajios, der seit vielen Jahren in der Wohnungslosenhilfe berät – beantwortet Im Rahmen des Kurses erhalten die Teilnehmenden umfangreiche Infos und Checklisten. Schwierige Situationen können auch in Rollenspielen eingeübt werden.

Das Caritas-Wohnraummanagement ist Partner der NRW-Initiative „Endlich ein Zuhause“. In Mettmann werden 279 Menschen betreut, in Erkrath 74 und in Haan 103. Hinzu kommen einige von auswärts. Das Angebot bringt Anbieter von Wohnraum und potentielle Mieter zusammen, berät bei Schwierigkeiten und ist Ansprechpartner für Vermieter.

Die Immobilienfachfrau geht auch aktiv auf Hausbesitzer oder Wohnungsbaugesellschaften zu. Ihr Ziel ist, privaten Vermietern die Angst zu nehmen, dass sie vermeintlich unsichere Mietverhältnisse eingehen. Denn mit dem Projekt fungiert der Caritas-Wohlfahrtsverband als Ansprechpartner für alle Belange.

Die Teilnehmerzahl im Kurs ist begrenzt, daher müssen sich Interessierte unbedingt anmelden. Das geht bei Marlene Biernat, Caritas-Wohnraummanagement, Telefon: 0 21 04 - 92 62 95 Mobil: 01 72 - 578 90 23 E-Mail: wohnraummanagement@caritas-mettmann.de

(dts)