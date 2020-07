Urteil gesprochen : Haanerin muss wegen Beihilfe zum Drogenhandel in Haft

Haanerin muss wegen Beihilfe zum Drogenhandel in Haft

HAAN Eine 30-Jährige wurde wegen Beihilfe zum Drogenhandel zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Gegen sechs weitere Angeklagte verhängte das Gericht Freiheitsstrafen zwischen 3 und 13 Jahren.

Im Sommer 2019 hatte am Wuppertaler Landgericht ein Prozess wegen bandenmäßigem Drogenhandel begonnen. Am mittlerweile 63. Verhandlungstag des Mammutprozesses mit sieben Angeklagten wurden nun die letzten Urteile verkündet. Mit auf der Anklagebank: Eine 30-jährige Haanerin, die wegen Beihilfe zum Drogenhandel zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt wurde. Ihr Lebensgefährte (35) muss für sechs Jahre und drei Monate hinter Gitter. Gegen fünf weitere Angeklagte verhängte das Gericht Freiheitsstrafen zwischen 3 und 13 Jahren. Gemeinsam soll die Bande 75 Kilogramm Kokain und 90 Kilo Amphetamine aus den Niederlanden geholt und ins europäische Ausland weiterverkauft haben.

Schon zu Prozessbeginn hatte die Mutter eines knapp zwei Jahre alten Sohnes erzählt, wie sie hineingezogen worden sei in die Drogengeschäfte ihres Lebensgefährten. Sie ging morgens an ihren Schreibtisch bei einem Versicherungsunternehmen, er als Brandmeister zur Feuerwehr. Eigentlich hätten sie von ihrem Gehalt gut leben können – und dann scheint das „große Geld“ doch verlockend gewesen zu sein. Mit ihrem Lebensgefährten habe sie über fünf Jahre hinweg eine On-Off-Beziehung geführt – bis man sich dann zum Jahreswechsel 2017/2018 verlobt habe. Der Termin für die Hochzeit im August 2018 habe bereits festgestanden, doch da war die Sache längst aufgeflogen und der Verlobte in Haft.