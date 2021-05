Bei der Polizei Anzeige erstatten : Falsche Polizisten betrügen Senioren im Kreis Mettmann

Langenfeld/Monheim In Hilden und Wülfrath sind besonders viele solcher Betrugsversuche registriert worden, teilt die Pressestelle der Polizei in Mettmann mit.

Senioren haben sich am Donnerstag an die Polizei gewendet und über betrügerische Anrufen von „falschen Polizeibeamten“ berichtet. Insbesondere in Hilden und Wülfrath seien besonders viele solcher Betrugsversuche registriert worden, teilt die Pressestelle der Polizei in Mettmann mit. In allen Fällen hätten sich die Senioren vorbildlich verhalten. Sie hätten die Betrugsmasche erkannt, den Telefonhörer aufgelegt und die Polizei informiert So sei es glücklicherweise zu keinem Schaden gekommen.