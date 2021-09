Prozessauftakt : 13 Schüsse auf die Ehefrau abgegeben

In der Deller Straße lebte das Ehepaar in einer gemeinsamen Wohnung. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan/Wuppertal Ein 50-jähriger Haaner steht wegen Totschlags vor dem Landgericht Wuppertal. Er soll im März dieses Jahres seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in der Deller Straße erschossen haben.

Der Angeklagte beugt sich nach vorn, die Hände vor sich verschränkt. Graue Haare, zum Zopf gebunden. Die Anklage wirft dem 50-jährigen wegen Totschlags angeklagten Mann vor, im März seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in der Deller Straße erschossen zu haben. Er soll 13 Schüsse auf die Frau abgegeben und sie acht Mal im Rücken und in den Oberarmen getroffen haben. Beide sollen Sportschützen gewesen sein und mehrere Waffen legal besessen haben.