Amtsgericht Leverkusen : Angeklagte mit Gedächtnislücken

Die Angeklagte konte sich an nichts mehr erinnern: „Das ist fünf Jahre her.“ Foto: dpa/Arne Dedert

Leverkusen Eine 23-Jährige soll vor Jahren in einer Internet-Chatgruppe den „Hitlergruß“ gepostet haben. Jetzt muss sie sich deswegen vor dem Amtsgericht verantworten.

Im Zuge einer polizeilichen Auswertung eines Mobiltelefons nahmen die Beamten in Baden-Würtemberg unter anderem eine Verdächtige aus Leverkusen ins Visier. Beim Durchforsten des Handys fiel den Polizisten eine Chatgruppe auf, in der offenbar rechtes Gedankengut ausgetauscht wurde. Die damals 18-Jährige soll demnach den sogenannten „Hitlergruß“ in die größtenteils anonyme Gruppe geschrieben haben. Jetzt musste sie sich vor dem Amtsgericht Leverkusen verantworten.

Sie schien sich auf der Anklagebank recht unwohl zu fühlen und gab zu Protokoll: „Das ist fünf Jahre her – ich erinnere mich nicht daran.“ Auch dass sie Mitglied in einer solchen Gruppe über den Kurznachrichtendienst Whatsapp war, war ihr daher nicht mehr geläufig, wie sie sagte. Sie hielt es jedoch für möglich. Die Mobilnummer, der die Chatnachricht zuzuordnen wurde, stammte jedenfalls von ihr, gab sie zu.

Dass die Angeklagte sich angeblich nicht daran erinnern konnte, dass sie Gruppenmitglied war, stieß beim Gericht auf Skepsis. Dann aber führte die heute 23-Jährige ihre Lebensumstände aus. Demnach hat die junge Frau bereits eine bewegte Zeit hinter sich. Nachdem sie die Realschule in Leichlingen in der siebten Klasse abbrach, kam es kurz darauf zum Streit mit ihrer Mutter. Die Jugendliche wurde in ein Heim gebracht. „Ich war in zwei Monaten in acht verschiedenen Kinderheimen“, berichtete sie.

Da es so nicht weitergehen konnte, zog sie wieder zu Hause ein, verkrachte sich aber erneut mit ihrer Mutter. Zum Vater gibt es keinen Kontakt, erläuterte sie dem Gericht. In der Folge lebte sie rund ein Jahr lang auf der Straße. „Ich habe damals viel getrunken“, gab die 23-Jährige zu. Mittlerweile sei der Alkohol aber kein Thema mehr, und sie wohnt eigenständig in einer Wohnung, die ihr das Amt bezahle.

Die Angeklagte selbst vermutet, den Satz, durch den sie das Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation verwendete, in die Gruppe geschrieben zu haben, um ein Zugehörigkeitsgefühl und Aufmerksamkeit zu erlangen. Kontakte in die rechte Szene habe sie keine, betonte sie auf Nachfrage des Richters.