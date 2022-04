Vorbereitungen in Haan : Stadt Haan startet mit dem Versand der Wahlscheine

Die Stadt Haan verschickt die Wahlunterlagen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Haan Das Wahlamt informiert über Briefwahlmöglichkeiten per Post, aber auch per Direktabgabe im Haaner Rathaus. Die Landtagswahl findet am 15. Mai statt.

Der Aufgalopp bis zum Tag der Landtagswahl NRW am Sonntag, 15. Mai, hat auch in Haan begonnen: In der Zeit bis zum 24. April erhalten alle wahlberechtigten Haaner Bürgerinnen und Bürger ihre Wahlbenachrichtigungen. Dies teilte die Stadt jetzt mit. Das städtische Wahlamt hat ein Informationspaket zusammengestellt, das die wichtigsten Fragen rund um die Stimmabgabe beantwortet: Das Wahlrecht kann demnach am Wahltag selber im Wahllokal oder im Vorfeld als Briefwahl ausgeübt werden. Die Briefwahl kann dabei wie folgt beantragt werden:

Per Post oder Abgabe bei der Stadt Haan mittels des Formulars, das auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung enthalten ist (Wahlscheinantrag);

Per QR-Code, der auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckt ist;

Über einen Link auf der städtischen Homepage (www.haan.de/wahlen. Er ist seit Mittwoch freigeschaltet, teilt die Stadt mit.

Per formlosem Brief

Per E-Mail an die Adresse briefwahlantrag@stadt-haan.de.

Der Antrag muss Vor- und Familiennamen, das Geburtsdatum und die vollständige Adresse (also Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) enthalten. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss die Berechtigung dazu durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen. Das gleiche gilt für die Abholung der Unterlagen.

Darüber hinaus bietet die Gartenstadt nach eigenen Angaben die Möglichkeit der Direktwahl als Sonderform der Briefwahl an. Die Direktwahl ist im Briefwahlbüro der Stadt, im Rathaus, (Kaiserstraße 85) zwischen Montag, 11. April, und Freitag, 13. Mai, möglich.

Die Öffnungszeiten des Briefwahlbüros lauten wie folgt:

Montag, Mittwoch und Donnerstag 8 bis 15. 30 Uhr, Dienstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr. Am Freitag, 13. Mai, ist das Briefwahlbüro abweichend bis 18 Uhr durchgehend geöffnet.

Zur Direktwahl mitgebracht werden muss neben der Wahlbenachrichtigung auch ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass).